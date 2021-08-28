Тайная доктринаПолитикаТак что же случилось ровно в 4.10? Так что же случилось ровно в 4.10? Зимой 1985 года газета «Труд» преподнесла настоящую мировую сенсацию.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНемного информации из Вед Люди очень любят найти врага извне и обвинить его в своих проблемах. В Ведах сказано, что у человека есть шесть врагов: - вожделение, - гнев, - зависть, - эгоизм, - гордыня, - иллюзия. Если ты победишь этих врагов внутри своего сердца, то никаких внешних врагов у тебя больше не будет. Как только ты справишься со своими пороками, то увидишь, что вокруг тебя только друзья. Авадхут СвамиКомментировать
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