Так что же случилось ровно в 4.10?

Тайная доктрина

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Юрий Ильинов
Немного информации из Вед Люди очень любят найти врага извне и обвинить его в своих проблемах. В Ведах сказано, что у человека есть шесть врагов: - вожделение, - гнев, - зависть, - эгоизм, - гордыня, - иллюзия. Если ты победишь этих врагов внутри своего сердца, то никаких внешних врагов у тебя больше не будет. Как только ты справишься со своими пороками, то увидишь, что вокруг тебя только друзья. Авадхут Свами

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