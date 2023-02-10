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Альба о Ла Лиге: «Победа в руках «Барсы», но «Реал» будет бороться до конца. Расслабляться нельзя»

Альба о Ла Лиге: «Победа в руках «Барсы», но «Реал» будет бороться до конца. Расслабляться нельзя»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о шансах «Реала» на победу в Ла Лиге. – Что для вас значила недавняя победа в Суперкубке? – Она стала поворотной точкой.

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