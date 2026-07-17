Аргентину возмутил проход британского корабля через ее территориальные воды

Официальный протест подало правительство Аргентины Соединенному Королевству Правительство из-за присутствия британского патрульного корабля в ее территориальных водах, сообщил МИД южноамериканской республики 17 июля в официальном заявлении.
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