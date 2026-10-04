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Рибери готов стать тренером: «Хочу, чтобы моя команда играла в атаку, быстро отбирала мяч и сразу шла забивать. Мне очень нравится «Бавария» Компани»

Экс-полузащитник «Баварии» Франк Рибери заявил о готовности стать тренером.  43-летний француз прошел тренерские курсы в академии Коверчано в Италии.

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