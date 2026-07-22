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Царьград

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"У нас тяжёлый противник, с которым мы долго воюем": Живов честно рассказал про мобилизацию

"У нас тяжёлый противник, с которым мы долго воюем": Живов честно рассказал про мобилизацию

Мероприятия, которые проводили осенью 2022 года, повторятся? Именно этот вброс сейчас распространяют медиаресурсы, работающие на иноагентов.

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