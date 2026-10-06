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Царьград

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94 жителя Владимирской области пострадали от укусов клещей за неделю

94 жителя Владимирской области пострадали от укусов клещей за неделю

За неделю клещи укусили 94 жителей региона, в том числе 21 ребёнка, а лабораторные исследования подтвердили четыре случая иксодового клещевого боррелиоза у снятых с людей членистоногих.

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