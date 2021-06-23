Тайная доктрина

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Не японская Япония. Айны-первые самураи.

Не японская Япония. Айны-первые самураи.

Альтернативная История Не японская Япония. Айны-первые самураи. Настоящие хозяева Японии.

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Юрий Ильинов
Сердце, 234 Когда мир мятется, можно ждать устрашающих вихрей, как водных смерчей, которые прободают низшие слои атмосферы, и тем окончательно искривят мышление. Нужно приготовиться к самым неслыханным выпадам, но пройти их, значит идти путем познания.

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