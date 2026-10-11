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За рулем

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Land Rover готовит «Baby Defender» – это компактный конкурент Mercedes-Benz Little G

Land Rover готовит «Baby Defender» – это компактный конкурент Mercedes-Benz Little G

Легендарное семейство Land Rover Defender готовится к значительному расширению.Компания JLR анонсировала выпуск самой компактной модели в истории линейки, которая получила неофициальное прозвище «Baby Defender».

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