Власти Новосибирска начали давать разрешения на птичью охоту

С 25 марта в Новосибирске и области стартует процедура подачи заявлений на получение разрешений для охоты на птиц, как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства окружающей среды и природопользования.
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