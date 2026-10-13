За неделю в РФ выявили более 688 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и ковида

Свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и ковидом зафиксировано в России по итогам недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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