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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Приход Роналду глубоко изменил футбол Саудовской Аравии. Теперь здесь лучше инфраструктура и сильнее игроки». Экс-тренер сборной Пезейру о саудовской лиге

Главный тренер саудовского клуба «Аль-Ула» португалец Жозе Пезейру заявил, что приход Криштиану Роналду значительно ускорил развитие футбола в Саудовской Аравии .

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