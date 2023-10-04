Онколог назвал напиток, в котором нет ничего полезного

И

Ира

Буквально на днях наткнулась на статью о том, что растворимый кофе ничем не отличается от обычного, только приготовлен другим способом. И кофеин в нем есть, и все полезные вещества... Мол, пейте, люди добрые, на здоровье и не сомневайтесь. Смешно и грустно: на что мы тратим время, читая весь этот мусор в интернете!.. Пора не от растворимого кофе отказываться, а от подобного бесполезного чтива. Как говорится, "кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю"...