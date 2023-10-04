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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Онколог назвал напиток, в котором нет ничего полезного

Онколог назвал напиток, в котором нет ничего полезного

Люди пьют его, чтобы взбодриться, но на деле он только добавляет усталости Гастроэнтеролог и онколог Артур Бернацкий назвал напиток, который не приносит организму почти никакой пользы.

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Комментарии
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И
Ира
Буквально на днях наткнулась на  статью о том, что растворимый кофе ничем не отличается от обычного, только приготовлен другим способом.  И кофеин в нем есть, и все полезные вещества... Мол, пейте, люди добрые, на здоровье и не сомневайтесь. Смешно и грустно: на что мы тратим время,  читая весь этот мусор в интернете!.. Пора не от растворимого кофе отказываться, а от подобного бесполезного чтива. Как говорится, &quot;кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю&quot;...
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