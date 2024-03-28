Ученые обнаружили в Кузбассе новый уникальный вид сусликов

Животные-эндемики обитают только в определенной местности.В ходе восстановления пути эволюции арктических сусликов ученые нашли абсолютно новый вид данных животных, проживающих на небольшой территории Западной Сибири.
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