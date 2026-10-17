На севере Москвы ночью 17 октября фура снесла мачту городского освещения. Как сообщил источник РЕН ТВ, на момент аварии водитель большегруза мог быть уже мертвым.
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