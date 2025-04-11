Не просто космос: в РФ создают «упаковку» для организмов и открывают «мюонную загадку»

Российские ученые придумали, как «упаковывать» живые организмы в полимеры для космических экспедиций, отечественные спутники будут составлять карты ледяного покрова в Арктике и Антарктике для наблюдения за климатом Земли и для нужд Северного морского пути, а новые защитные экраны позволят уберечь космические аппараты от повреждений при столкновениях с мусором гораздо эффективнее, чем монолитные пластины.