Эпиграф: В следующем году война обойдётся в 155 миллиардов евро. И нам нужно не менее 70 миллиардов дополнительно от ЕС! Собираем волю в кулак, обуваем передние лапки в толстые резиновые варежки менеджера по клинингу и, воротя нос, приступаем к разбору вонючей брюссельской кучи Саммита ЕС.
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Это даже интересно - опять в СМИ начинают "говорильню" о " дополнительных €70 млрд на 2027 год" для киевского режима. Это было понятно в 2022-23 году, когда сотни миллиардов евро просто "списывали" как помощь, считая поставки ещё советской военной техники (для утилизации), потом начались поставки натовской с истекающим сроком хранения...
А сейчас нужно оплачивать реальными "бумажками" новую, так их следует либо "напечатать" или где-то разместить долговые обязательства.
Пусть думают в Европе что делать - в любом случае это "невозвратый долг" и удар по экономике самих стран-спонсоров киевского режима.
Пиндосы штамповали управляемых дебилов, или подбирали дебилов из местных, кандидатов, для управления европейскими странами. Главное требование - полное отсутствие мозгов, беспринципность и непомерные амбиции. Единственная проблема в том, что дебилам легко внушить, что они и есть пупы Земли. И потом дебилов начинает нести так, что они срываются с поводков и начинают учить пиндосов жизни. Но дело в том, что там, где дебилы учились, там пиндосы преподавали. И неизбежно, пиндосам приходится гасить своих же учеников. Но у пиндосов много ресурсов и времени для экспериментов, а у дебилов одна короткая судьба.
Хохлы откопали себе "президента", на которого смотреть стыдно. Наркошибздик! Но нам ли смеяться. Мы-тоже хороши. Себе на шею посадили Ельцина. Народ легко обмануть. Я разочаровалась в демократии. Выбираем котов в мешке, которых не знаем. Какая-то другая должна быть система прихода к власти. А какая - не знаю......Посмотрите на Западных лидеров! Не идиот, так извращенец. И ведь их выбрали, Мерц, Макрон......ужас один.
Да насыпать этой бандеросвинье отрубей в корыто - пусть хрюкает. А деньги? Всё одно ведь пропадут!
"Дайте гроши, а не то..." Ты напишешь в "Спортлото" ?
Россия, как СССР за год потеряла больше половины населения вместе с землями в 1991 году. Украине нас не переплюнуть!