Аргументы недели

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В зоне военного конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского десантника

В зоне военного конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского десантника

В зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса снайпер уничтожил украинского десантника. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

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