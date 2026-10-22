Оссобуко из свинины — вариант традиционного итальянского блюда из стейков голяшки на кости. Мясо обжаривается в мучной панировке, после чего долго томится в духовке с овощами, томатами, белым вином и насыщенным бульоном.
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