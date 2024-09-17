Украинское издание «Фокус» сообщило о недовольстве Вооруженных сил Украины в связи с нехваткой личного состава и боеприпасов, а также с неудовлетворительным состоянием фортификаций под Красноармейском (украинское название — Покровск).
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