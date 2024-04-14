3 веселые игры для улицы от Эдди и Рока

Проведите время на свежем воздухе с этими креативными играми. 123RF/legion-media.ru Игры на свежем воздухе очень полезны для здоровья! По мнению многих экспертов, детям необходимо каждый день проводить минимум час на улице и играть в подвижные игры.
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