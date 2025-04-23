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Царьград

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Дело генерала Попова: Суть катастрофы мало кто понимает

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Как всегда в смутное время  всё гов.но всплывает в верха. Вот и у нас всплыло а убирать некому. Мы внешней политикой заняты. А что на западе подумают а что в Гейропе скажут а как Пиндосия отреагирует а вдруг новым Сталиным обзовут.
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