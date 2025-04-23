Дело генерала Попова: Суть катастрофы мало кто понимает

АТ

Александр Ткаченко

Как всегда в смутное время всё гов.но всплывает в верха. Вот и у нас всплыло а убирать некому. Мы внешней политикой заняты. А что на западе подумают а что в Гейропе скажут а как Пиндосия отреагирует а вдруг новым Сталиным обзовут.