Генерал-майор Иван Попов продолжает сидеть за решёткой по весьма спорному делу. Не так давно СМИ писали, что командира могут отправить на фронт.
Дело генерала Попова: Суть катастрофы мало кто понимает
Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Как всегда в смутное время всё гов.но всплывает в верха. Вот и у нас всплыло а убирать некому. Мы внешней политикой заняты. А что на западе подумают а что в Гейропе скажут а как Пиндосия отреагирует а вдруг новым Сталиным обзовут.
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