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Дочь Алсу призналась в любви отцу после развода родителей

Дочь Алсу призналась в любви отцу после развода родителей

Дочь певицы Алсу, Микелла, решилась на публичное обращение к своему отцу Яну Абрамову. Она выразила ему свои чувства, подчеркивая, что ее привязанность осталась неизменной, даже после скандального развода родителей.

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