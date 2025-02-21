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Царьград

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ФСБ осудила завербованного украинцами россиянина на 18 лет за попытку поджога.

ФСБ осудила завербованного украинцами россиянина на 18 лет за попытку поджога.

ФСБ сообщила о задержании Ильи Фомичева, завербованного украинскими спецслужбами. Он пытался поджечь комплекс российской ПВО и получил 18 лет лишения свободы.

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