В России рассказали о скорой победе над некоторыми видами рака

В течение 3–6 лет могут быть побеждены меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря и колоректальный рак.
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