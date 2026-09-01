Новостройки Старой Москвы дешевеют второй месяц подряд

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Старой Москвы снижается второй месяц подряд, однако это падение носит скорее статистический характер, нежели отражает реальное удешевление жилья.
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