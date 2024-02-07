Московская биржа запускает торги фьючерсами на тенге и белорусский рубль 

Московская биржа 13 февраля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «белорусский рубль – российский рубль» и «доллар США – казахстанский тенге», говорится в сообщении торговой площадки.
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