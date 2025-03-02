PvPvE шутер Sand выйдет в раннем доступе в начале апреля Издатель tinyBuild и студии Ho...

PvPvE шутер Sand выйдет в раннем доступе в начале апреляИздатель tinyBuild и студии Hologryph и TowerHaus объявили, что SAND, многопользовательский экшен в сеттинге дизельпанка, выйдет в раннем доступе 3 апреля на PC (Steam).
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