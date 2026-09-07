Стоит ли учить детей тому, чему не учат в обычной школе?

Начало учебного года для многих семей — период большого планирования. Школа, секции, иностранные языки, спорт, музыка — родители стараются собрать для ребенка программу, которая даст ему максимум возможностей на будущее.
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