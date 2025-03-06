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Пусть свои мерзнут: несмотря на нужду страны в газе, компании Украины перепродают топливо в ЕС

Пусть свои мерзнут: несмотря на нужду страны в газе, компании Украины перепродают топливо в ЕС

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины, ДТЭК, ведет переговоры с американскими разработчиками о поставках большего количества СПГ в Европу, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью The Wall Street Journal.

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