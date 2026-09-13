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Царьград

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Reuters: Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти за 7 дней

Reuters: Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти за 7 дней

Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после нападений. Это может привести к исчерпанию экспортных запасов нефти через 7 дней.

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