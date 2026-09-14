The Hill: Трамп отменил ограничения на выбросы электростанций

Президент Трамп отменил правила, ограничивавшие выбросы парниковых газов электростанциями. Данный шаг вызовет увеличение загрязнений, но снизит затраты на электроэнергию.
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