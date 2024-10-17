Татарский чай, как укрепление международных связей: В Казани обсудили пользу напитка

Круглый стол на тему «Татарский чай на одном пути с Китаем на маршруте: Казань - Улан-Батор-Пекин» прошел на площадке Казанского Инновационного Университета в рамках межкультурного и межконфессионального диалога, укрепления дружбы, возрождения и сохранения культурного наследия, развития туристического потенциала.