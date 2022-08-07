Со времен Хиросимы Америка не изменилась

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила.