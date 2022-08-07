Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    не нравится -- не смотри и не слушай, а я Ротару обожаю! Да и поклонников у неё много! А ты шипи змеёй, сцеживайся ил...«Было, но прошло....
  • Марина Петрова
    А мы надеемся больше не увидеть и не услышать ее. Хитрая, продуманная хохлушка. И не стоит никогда сравнивать певичек...«Было, но прошло....
  • Марина Федорова
    Продолжать читать его прекрасные рассказы, вот что делать))НАЙДЕНЫШ

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх