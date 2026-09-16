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Царьград

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Жители России призвали проявить внимание к проблемам окружающих

Жители России призвали проявить внимание к проблемам окружающих

Каждый человек может внести свой вклад в преодоление равнодушия, проявляя внимание к окружающим. Достаточно не оставаться равнодушным к чужим бедам и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

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