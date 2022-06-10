В Мурманске оглашён приговор троим участникам группы страховых мошенников, задержанным полицией

Первомайский районный суд города Мурманска огласил приговор троим участникам группы, обвиняемым в мошенничестве в сфере автострахования.

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