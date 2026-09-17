У 97% девушек с наращенными ресницами нашли клещей-салоедов

Эксперты провели исследование и выяснили, как наращивание ресниц влияет на здоровье.Косметические процедуры, а именно наращивание ресниц, может оказывать негативное влияние на здоровье глаз.
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