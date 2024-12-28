FT: Украина получила первую партию американского газа

САША ЛЕПАЕВ

ну и почему не пустить этот танкер на дно или кишка тонка.это не слова которые можно всю жизнь говорить. это дело которое дорогова стоит. и доказать что Россия шутить с этим быдлом не собирается. они нам северные потоки взорвали а мы на можем сраный танкер на дно пустить.