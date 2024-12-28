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FT: Украина получила первую партию американского газа

FT: Украина получила первую партию американского газа

Первая партия сжиженного природного газа из США поступила на территорию Украины. Об этом заявило издание Financial Times.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
ну и почему не пустить этот танкер на дно или кишка тонка.это не слова которые можно всю жизнь говорить. это дело которое дорогова стоит. и доказать что Россия шутить с этим быдлом не собирается. они нам северные потоки взорвали а мы на можем сраный танкер на дно пустить.
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17 час.
Александр Пономарев
Там газа на 1 день Украине. Пусть хоть новогоднюю ночь в тепле проведут.
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13 час.

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