Крайизбирком проверил сообщение о голосовании вне помещения в Барнауле

Члены комиссии встретили горожанку на улице неподалеку от избирательного участка Избирательная комиссия Алтайского края проверила видео, на котором женщине выдают бюллетени на улице возле УИК № 27 в Барнауле.
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