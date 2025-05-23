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Мода и Шоу-бизнес

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Певец JJ из Австрии призвал исключить Израиль из конкурса «Евровидение»

Певец JJ из Австрии призвал исключить Израиль из конкурса «Евровидение»

Победитель «Евровидения», певец JJ (он же — Йоханнес Пич) потребовал исключить Израиль из конкурса «Евровидение», поскольку в 2025-м страну представляла пережившая атаку ХАМАС в ноябре 2023 года артистка Юваль Рафаэль.

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