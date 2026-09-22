Число погибших при пожаре в ТК "Солнечный" в Стерлитамаке увеличилось до четырех

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, 22 сентября 2026 года © МСЧ/РИА Новости В Стерлитамаке в результате пожара в торговом центре «Солнечный» погибли четыре человека.
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