Число погибших при пожаре в ТК "Солнечный" в Стерлитамаке увеличилось до четырех

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, 22 сентября 2026 года © МСЧ/РИА Новости В Стерлитамаке в результате пожара в торговом центре «Солнечный» погибли четыре человека.