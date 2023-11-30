Politico: Антироссийские санкции в энергетической отрасли больше пугают Евросоюз, чем Россию

В то время как Россия продолжает борьбу с украинскими националистами, на другой стороне континента, страны ЕС по-прежнему разделены во мнениях относительно того, насколько они хотят преследовать российский экспорт энергоносителей.
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