Губернатор ХМАО о «Югре» и КХЛ: «Там правила жесткие, затраты с отдачей несопоставимы. Поэтому мы решили остаться в ВХЛ»

Губернатор ХМАО считает, что затраты на «Югру» в КХЛ были бы несопоставимы с отдачей. «Югра» в КХЛ? Мы уже там были.

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