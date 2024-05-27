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Участники «Сделано в Москве» заработали более 110 миллионов рублей

Участники «Сделано в Москве» заработали более 110 миллионов рублей

Москва оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям, создав проект "Сделано в Москве". За этот год участники программы заработали более 110 миллионов рублей благодаря грантам, субсидиям, льготным кредитам и онлайн-сервисам.

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