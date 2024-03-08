Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине

Заявление о возможности успеха Украины в противостоянии с РФ, прозвучавшее в ходе выступления главы Белого дома Джо Байдена в Конгрессе с посланием «О положении союза», не имеет ничего общего с реальностью, считает американский журналист Такер Карлсон.