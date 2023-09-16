OilPrice: начался неудержимый рост цен на нефть

Похоже, конца нынешнему ралли цен на нефть, равно как и движущим его катализаторам, не видно, поскольку серьезное сокращение предложения на мировом рынке встретилось во времени с очевидным возвращением сильного роста спроса на сырье в Китае.
Похоже, конца нынешнему ралли цен на нефть, равно как и движущим его катализаторам, не видно, поскольку серьезное сокращение предложения на мировом рынке встретилось во времени с очевидным возвращением сильного роста спроса на сырье в Китае.
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