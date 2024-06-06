Путин: военные советники Запада уже несут потери на Украине

На территории Украины присутствуют военные инструкторы и советники западных государств. Они несут потери, рассказал российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ, его цитирует ТАСС.
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