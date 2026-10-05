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Бурые медведи захватывают Евразию и Америку: ученые не могут объяснить причины

Бурые медведи захватывают Евразию и Америку: ученые не могут объяснить причины

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Алексей Вайсман – заместитель главного редактора издания «Охота и охотничье хозяйство» – в беседе с РИА Новости обозначил тенденцию: бурые медведи множатся повсеместно, охватывая как Евразию, так и Северную Америку.

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