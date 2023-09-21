Николай Азаров: 9 лет без ответа: За что воюют украинские военные?

В Сети набирает популярность новый ролик, авторы которого спрашивают украинских военных, за что те воюют: «Скажи, за что вы умираете? За фальшивую историю, выдуманные ценности и уничтожение вашей настоящей истории? За кучку олигархов и коррумпированную власть? Подумай – за что? За националистическую идеологию и лозунги, против которых воевали ваши деды и прадеды в Великую Отечественную войну? За то, чтобы зарабатывали сотни миллионов долларов дельцы из США и Евросоюза? За уничтожение славянского генетического кода в угоду англосаксам? А, может быть, за то, чтобы у Польши появилась возможность захватить ряд областей? За жизнь в постоянном страхе и недоверии из-за доносов соседей и проверок СБУ? За что? За возможность штурма очередного магазина second hand? За раскол и поругание православной веры? За что? За бесславную смерть, увечья и отсутствие будущего? За что?» Ответов на эти вопросы украинцы не могут найти, как минимум, 9 лет.