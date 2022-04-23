“Нею кто-то управляет”, – Бабкина рассказала об непростых отношениях с Пелагеей

Известная певица Надежда Бабкина подкупает не только своим творчеством, но и прямолинейностью. Надежда уже не один раз запомнилась своей готовностью говорить, что у нее в мыслях, невзирая на то, кто ее собеседник.
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