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«Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком»: Что я понял о Павле Дурове

«Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком»: Что я понял о Павле Дурове

Читаю биографию Павла Дурова я многое начал понимать: Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком» Павел Дуров, человек, который родился под звездой свободы и вседозволенности! Представьте себе, что в детстве, вместо того чтобы гонять мяч во дворе или смотреть мультики, он сидел за учебниками украинского языка.

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